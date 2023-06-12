Десять человек погибли в ДТП с автобусом в Австралии

Фото, видео: Reuters / AAP Image / Darren Pateman; AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION / SEVEN NETWORK / NINE NETWORK POOL; 5-tv.ru

Также известно об 11 пострадавших.

ДТП, унесшее по меньшей мере десять жизней, произошло на восточном побережье Австралии. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

У съезда в город Грета (расположен в 170 км к северу от Сиднея) на кольцевой развязке автобус вылетел с дороги и перевернулся. На месте работают экстренные службы. Известно, что еще как минимум 11 человек пострадали, они были госпитализированы.

«Водитель автобуса — 58-летний мужчина — под охраной полиции доставлен в больницу для обязательного обследования и обследования», — сообщили в полиции.

Причины аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее, писал 5-tv.ru, легковушка разлетелась на части и сгорела после ДТП с фурой в Калмыкии. В аварии погибли шесть человек.