Несостоявшуюся невесту Валю Карнавал заподозрили в новом романе

Фото: Instagram* / karna.val

Еще недавно блогер готовилась к свадьбе с бойцом ММА Сашей Стоуном, а теперь проводит время в компании известного певца.

Блогер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова. — Прим. ред.), если верить слухам, благополучно пережила расставание с бойцом ММА Сашей Стоуном (настоящее имя Александр Зарубин). На одном из мероприятий папарацци засняли девушку в компании популярного певца. Фото публикует издание Super.ru. Вместе с ним Карнавал пришла на вечеринку, постоянно была рядом, однако ничего «обличающего» пара не делала. Так что пока слух о новом романе остается слухом.

Предполагаемый бойфренд блогера — азербайджанский исполнитель Джахид Афраил оглы Гусейнли, выступающий под псевдонимом JONY. Армия поклонниц парня возмущена и жаждет растерзать соперницу, фанаты Карнавал все еще надеются на ее воссоединение с женихом и тоже не рады новостям.

Валя и Саша с таким энтузиазмом рассказывали о своей любви и подготовке к свадьбе, что многие до сих пор не верят в разрыв. Они публично ссорились и мирились, делали и сводили татуировки в честь друг друга, обнимались и дарили роскошные подарки, потом праздновали по отдельности дни рождения и заявляли о желании завести ребенка. Кто угодно запутается! Тем не менее депрессивные посты Карнавал настойчиво указывают на конец их общей истории.

Блогер удалила все фото с несостоявшимся женихом из соцсетей, теперь на ее страницах только вечеринки с подругами и кадры из смелых фотосессий. Татуировка Саши Стоун сведена, а сам он в Дубае — развлекается в компании друзей, катается на машине и ищет новую квартиру. А еще недавно собирался потратить пять миллионов только на локацию для свадебной церемонии. Карнавал, демонстрируя радости свободной жизни, признается — она просто не хочет, чтобы ее жалели.

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