Два человека были спасены во время пожара в жилом доме в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / zurab javakhadze; 5-tv.ru

Возгорание произошло в многоквартирном доме на Проспекте Мира. До прибытия пожарных здание самостоятельно успели покинуть 50 людей.

На северо-востоке Москвы загорелась квартира в семиэтажном жилом доме на Проспекте Мира. Благодаря оперативным действиям спасателей, возгорание удалось быстро ликвидировать. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по городу.

Пожар разгорелся в квартире на пятом этаже в районе 23 часов вечера. До прибытия пожарных здание самостоятельно успели покинуть 50 человек. Огонь удалось ликвидировать спустя почти полтора часа (в 00:37) на площади 30 квадратных метров.

В ходе тушения пожара были спасены два человека. Сведений о пострадавших не поступало.

По словам очевидцев, причиной возгорания могла стать проблема с проводкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании на Арсенальной набережной, где расположен комплекс бывшего следственного изолятора (СИЗО) «Кресты».