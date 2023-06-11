Боевики ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Обстрел произошел всего через несколько минут, как глава Минпромторга покинул место.

Денис Мантуров, вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ, едва не оказался под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Стоило ему уехать с места, по этой локации ударили националисты, прошло всего несколько минут. Об этом сообщает РИА Новости, агентство получило подтверждение инцидента в Минпромторге.

По точке, которую успел покинуть вице-премьер, ВСУ нанесли удар британскими ракетами Storm Shadow.

Представители ведомства пояснили, что Мантуров посетил регион, чтобы обсудить с администрацией помощь жителям затопленных после подрыва Каховской ГЭС территорий, а также обеспечение лекарствами, продуктами и предметами первой необходимости.

Подрыв Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате обстрела была разрушена верхняя часть станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Почти семь тысяч человек были эвакуированы из зоны подтопления, пострадали десятки населенных пунктов и тысячи домов. Президент РФ Владимир Путин заявил о масштабной экологической катастрофе в регионе, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru публиковал большой сюжет о последствиях удара по Каховской ГЭС.