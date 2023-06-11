Освобожденные из украинского плена российские военные прилетели в Москву

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Домой вернулись 94 бойца. Их доставят в госпиталь для прохождения лечения и реабилитации.

Самолет с российскими бойцами, которые были освобождены из украинского плена, приземлился в Москве, о чем сообщил с места событий сообщила корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

«В Москве только что приземлился военный самолет, на нем наши герои. Из украинского плена удалось освободить 94 человека», — сообщил журналист.

Она отметила, что многие бойцы находятся в тяжелом состоянии. На месте уже находятся кареты «скорой помощи», на которых их доставят в госпиталь для прохождения лечения и реабилитации.

Об освобождении бойцов из плена стало известно ранее в этот день.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими. Бойцов на автобусах перевозили на территорию России.