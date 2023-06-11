Применившую перцовый баллончик в Мариинском женщину арестовали на семь суток

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Балет «Лебединое озеро» был прерван инцидентом в зрительном зале, людей пришлось эвакуировать.

Женщина, распылившая перцовый баллончик в зале Мариинского театра в Петербурге, получила семь суток административного ареста. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы в своем официальном Telegram-канале. Нарушительницей оказалась жительница Москвы, ее обвинили в мелком хулиганстве согласно статье 20.2 КоАП РФ.

«Выражалась грубой нецензурной бранью в фойе театра во время спектакля „Лебединое озеро“, а также распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала, чем демонстративно нарушала общественный порядок и спокойствие граждан», — сказано в публикации.

Женщина не отрицала, что применила средство самообороны в здании театра, однако ее версия произошедшего отличается от обвинительной. Защита настаивала, что виновница происшествия сильно разволновалась из-за конфликта с другими зрителями и не нашла иного способа защититься. А ссора произошла из-за того, что гостья из Москвы с дочерью смотрели спектакль через камеры мобильных телефонов.

Дамы сидели на 17-м ряду и, по собственным словам, плохо видели происходящее на сцене, потому и решили воспользоваться смартфонами. Работники театра напомнили, что видеосъемка запрещена, но безрезультатно. Тогда люди с соседних мест подключились — попытались забрать телефон и спровоцировали бурную реакцию. И в итоге в зале был распылен едкий газ.

Дочь женщины заявила, что сидевший рядом мужчина ударил ее мать в плечо, а другая зрительница, находившаяся позади, выхватила смартфон. Москвичка предупредила, что будет защищаться, а после атаки достала баллончик и использовала по назначению. Девушка также подчеркнула, что родительница не материлась и не размахивала руками, как говорят обвинители.

Так или иначе после скандала спектакль пришлось прервать, а людей из зала и артистов — эвакуировать. После технического перерыва, во время которого помещение проветрили с использованием дополнительной усиленной вентиляции, представление продолжилось. Три человека обратились за помощью к врачам, но госпитализация им не понадобилась.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с балериной Оксаной Скорик, выступавшей в злополучный день на сцене Мариинского театра.