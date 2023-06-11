В страшном ДТП погиб актер из «Ворониных» Станислав Куроптев

Фото: Кадр из сериала «Чужая стая», реж. Александр Калугин, 2020 г.

Артист получил тяжелые травмы и скончался на месте.

Российский актер театра и кино Станислав Куроптев, сыгравший в сериале «Воронины», погиб в возрасте 28 лет в страшном ДТП с двумя фурами. Авария произошла на трассе Ярославль — Москва. Об этом сообщил его друг Денис Гагарин.

Машина Куроптева задел фуру, после чего актер и водитель грузовика покинули свои автомобили и вышли обсудить аварию на обочину. Но в этот момент в фуру сзади въехала другая габаритная машина. Актер получил тяжелые травмы и погиб на месте.

«Сзади в фуру въехала другая фура, и их сбило. Стас погиб на месте», — написал Гагарин в социальной сети «ВКонтакте».

Куропатев был родом из Архангельской области. Там и пройдут его похороны. У актера осталась жена.

Мужчина окончил Ярославский театральный институт, служил в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. Актер снялся во многих проектах, среди которых «Воронины», «Кодекс чести — 7», «Специалист», «Заповедный спецназ».

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