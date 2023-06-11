Офис Зеленского отверг предложения ряда стран по переговорам с Россией

В офисе Зеленского отвергли инициативы Бразилии, Индонезии и стран Африки о переговорах

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Киевский режим считает любой мирный диалог с российским правительством «невозможным».

Переговоры Украины и России на основе мирных инициатив, предложенных Бразилией, Индонезией и странами Африки, невозможны. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Любой переговорный процесс с нынешним российским правительством невозможен. Для этого вообще нет никаких индонезийских, бразильских или африканских „оснований“», — написал он в Twitter.

По словам Подоляка, подобные инициативы опасны и «убийственны» для Украины и Европы.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россию не нужно побуждать к переговорам по Украине, так как российская сторона никогда не блокировала диалог. Проблема, по словам дипломата, заключается в неготовности к переговорам Киева.

Между тем бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник ранее заявлял, что Москве бесполезно вести переговоры с Киевом до окончания специальной военной операции. По его мнению, только при отказе Киева от нацистских постулатов переговоры будут иметь смысл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин обсудил со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой африканскую инициативу по урегулированию конфликта на Украине.