Глава Крыма Аксенов: движение на ж/д участке в Кировском районе восстановлено

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В результате происшествия никто не пострадал.

Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Он также поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, которые оперативно устранили повреждения железнодорожного полотна.

Нарушение движения произошло после 16 часов по московскому времени, никто не пострадал. Глава региона подчеркнул, что лично держит ситуацию на контроле, и попросил граждан соблюдать спокойствие. Причины инцидента выясняются.