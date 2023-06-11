Молния убила туристку во время турпохода в горах Адыгеи

Во время горного похода в Адыгее 26-летнюю туристку из Новороссийска убило ударом молнии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Следователи проверяют обстоятельства гибели 26-летней женщины.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 26-летней туристки из Новороссийска в результате удара молнии во время горного похода в Адыгее. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что смертельный инцидент произошел 10 июня, когда группа из 38 туристов отправилась на один день в горы. Во время похода погодные условия испортились, начался дождь с грозой, и в районе Абадзешского перевала одну из участниц группы поразила молния. В результате «пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью», говорится в сообщении СК.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства смерти туристки. По факту гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

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