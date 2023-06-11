МО РФ: из украинского плена возвращены 94 российских военнослужащих
Денис Птицын 72 0
новость
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащим в руках киевского режима грозила смертельная опасность.
Россия вернула 94 военных с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащим в плену грозила смертельная опасность, уточнили в ведомстве.
Уточняется, что освобожденные будут доставлены в медицинские учреждения ведомства для прохождения лечения и реабилитации. Всем оказывается необходимая помощь, в том числе и психологическая.
Обмен проводился в формате 94 на 94.