«Главная валюта современности»: как прокачать навык общения и харизму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Развитое красноречие позволит не только найти новые знакомства, но и даже заработать больше денег.

Харизма — основной навык в видеоиграх жанра RPG и в настольно-ролевых играх. Геймеры знают, как правильно развивать эту способность в вымышленном мире. Но как прокачать это умение в реальной жизни? Об этом сайту 5-tv.ru эксклюзивно рассказал тренер по речи и лингво-ментор Сергей Че.

Эксперт сообщил, что харизма — это проявление энергии, это блеск в глазах, это четкая, уверенная, зажигательная речь. А когда спикер знает свою тему, он может говорить о ней часами и без остановки.

«Вы каждой раз слышите что-то новое и интересное. Это верный признак наличия харизмы у спикера, этому человеку веришь, доверяешь, идешь за ним. В его словах есть сила, есть энергия. И чем ее больше, тем больше у него последователей. И тем больше у него доход», — пояснил тренер по речи.

Как наработать харизму и как ее усилить.

Лингво-ментор рассказал о правилах, которые помогут в прокачке навыка красноречия.

Во-первых, вам должно быть интересно то, о чем вы говорите. Вы должны гореть своим делом и узнавать что-то новое. Нужно научиться придумывать современные решения для старых проблем.

Во-вторых, нужно готовить речь и тело к выступлениям. Нужно развивать дикцию, произношение, логику построения предложений, правильный порядок слов, ритм, а также надо развивать артикуляцию. Вы должны звучать, говорить чисто, без слов паразитов, без долгих пауз. Но при этом Сергей Че обратил внимание на то, что быстрая речь утомляет и обесценивает смысл, который вы хотите донести. Цените ваши знания. Говорите уверенно.

Лингво-ментор рекомендует читать художественную литературу вслух, меняя голос на репликах разных персонажей и расставляя акценты.

Эксперт рассказал, что во время «сладких» речей глаголы задают темп истории, существительные добавляют элемент происходящего, а прилагательные — красок и жизни в ваши слова.

Нужно регулярно тренироваться. Руки должны дублировать вашу речь. Также Сергей Че советует разбавлять спич шутками. Лучше подобрать и отрепетировать их заранее. Всегда прослушивайте свои выступления и отмечайте моменты, которые можно улучшить.

В-третьих, нарабатывайте и накапливайте энергию.

«Людям не нужна информация, ее больше, чем необходимо для жизни. Людям нужна ваша энергия, ваше внимание. Вот главная валюта современности», — заметил специалист.

Для развития этого навыка относитесь к всему с позитивом. Радуйтесь и благодарите жизнь даже за негативный опыт. Это как раз помогает накопить энергию. А различные ссоры, скандалы и агрессия приведут к обратному эффекту.

Также эксперт советует пить теплую воду и долго ходить пешком. Это действительно может сильно поднять уровень энергии.

«Чтобы наработать или усилить харизму, нужно учиться выступать, красиво говорить и излучать позитивную энергию. Улыбаться и шутить. Все это можно сделать быстро — через пару недель почувствуете изменения. А вот серьезные результаты появятся, примерно, через два-три месяца», — рассказал тренер по речи.

Эксперт подчеркнул необходимость найти правильное окружение и образец для подражания. В качестве примера гения харизмы Сергей Че привел бизнесмена, изобретателя и дизайнера Стива Джобса.

Также он добавил, что в какой-то момент может показаться, что нет изменений и захочется все бросить. Но не стоит волноваться. Это лишь говорит о том, что скоро все резко пойдет в гору.

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