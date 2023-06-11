Копии! Как выглядят повзрослевшие дочери Абдулова, Табакова и Хворостовского

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Звездные наследницы набирают уже собственный легион фанатов.

Время летит молниеносно. Кажется, что еще вчера зрители наслаждались работами Александра Абдулова в кино, спектаклями Олега Табакова и композициями в исполнении Дмитрия Хворостовского.

Но артистов нет и довольно долго. Например, Александр Абдулов скончался уже 15 лет назад. Когда они умерли, у них остались маленькие принцессы, расцвет которых, к сожалению, звездные отцы не успели дождаться. Фотографии повзрослевших девочек опубликовало издание Teleprogramma.

Олег Табаков — дочь Мария (17 лет)

Маленькой дочери театрального режиссера Олега Табакова и артистки Марины Зудиной было всего 12 лет, когда ее отец ушел из жизни.

Она хорошо помнит и любит его. Но все же девочка выросла маминой копией — она не стесняется появляться на светских мероприятиях, ей нравится повышенное внимание журналистов.

Дочь Табакова начала посещать кинопремьеры. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

На премьере фильма Романа Прыгунова «Беспринципные в деревне» Маша была в компании брата и выглядела настоящей светской львицей.

На данный момент главное в жизни дочери Табакова — хорошо окончить школу и поступить в университет. Девушка признавалась, что выбирает между дизайном и менеджментом в модной сфере. Также она хочет попробовать себя в роли актрисы.

У звездной наследницы есть страх не оправдать ожидания родственников.

Александр Абдулов — дочь Евгения (16 лет)

Дочь легендарного русского актера Александра Абдулова родилась от юриста Юлии Мешиной. Женщина подарила артисту наследницу, когда ему было 54 года. Через девять месяцев после рождения девочки ее папы не стало. Актер скончался из-за продолжительной болезни.

Женя взяла лучшие черты от своего «породистого» отца. Девочка выросла такой же обаятельной и привлекательной.

Есть ощущение, что Абдулова пойдет в актрисы, по стопам своего отца. Девочка уже дебютировала в клипе певицы Насти Годуновой «Мамины глаза».

В 2017 году на экраны вышел фильм Аллы Суриковой «Любовь и Сакс», где Женя сыграла дочь главных героев.

Сейчас она учится в театральной школе-студии «Детикино» и уже перешла в 11-й класс. Есть мнение, что родственница Александра Гавриловича мечтает стать режиссером, как и папа, который создал такие картины, как экранизация «Бременских музыкантов» и новогодняя комедия «Лузер».

Дмитрий Хворостовский — Нина (16 лет)

Наследница всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского и швейцарской певицы Флоранс Илли выросла очаровательной и талантливой.

Нина Хворостовская пошла по стопам отца, но редко появляется перед объективами фотокамер. © РИА Новости / Сергей Пятаков

Отец девушки скончался от рака головного мозга, когда девочке было десять. И она решила продолжить его дело.

С самого детства Нина занимается в музыкальной школе — поет, играет на фортепиано и скрипке. Она унаследовала папины глаза и пышную фигуру матери.

Юная наследница оперного певца периодически появляется в социальных сетях и проживает в Швейцарии.

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