Путин запланировал несколько международных контактов на следующей неделе

Путин встретится с иностранными лидерами и выступит на ПМЭФ

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Сразу несколько иностранных лидеров приедут в Россию.

На грядущей неделе у главы РФ Владимира Путина запланировано несколько встреч с иностранными коллегами. Информацию об этом сообщил один из федеральных каналов.

Известно, что неделя с 12 по 18 июня будет у президента насыщенной на события, мероприятия и встречи. Ожидается, что он выступит на ПМЭФ на следующей неделе, а также проведет ряд международных контактов. Сразу несколько иностранных лидеров собираются прибыть в Россию.

Сообщается также, что Путин поддержит уже сложившуюся традицию и в День России 12 июня наградит лауреатов государственных премий, а также вручит медали «Героя Труда РФ».

С 14 по 17 июня в северной столице состоится Петербургский международный экономический форум. В Кремле отметили, что российский президент готовится очень важную и требующую внимания речь, которая будет озвучена в рамках его выступления на мероприятиях форума.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал указ о присуждении Госпремий в области науки и технологий.