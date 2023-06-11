Умер дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин

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Видный деятель культуры, автор более 40 музыкальных произведений скончался на 78 году жизни.

Главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца Татарстана Рашид Мустафин умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на странице творческого коллектива в соцсети ВКонтакте.

Прощание с видным деятелем культуры, народным артистом Республики Татарстан пройдет 12 июня в мечети «Аль-Марджани» в Казани. Похоронят музыканта в деревне Сосна Балтасинского района.

Рашид Мустафин родился 6 января 1946 года в Казани, в 1964 году окончил Ижевское музыкальное училище, затем Казанский институт культуры. В 1970 году стал лидером квартета аккордеонистов Татарского государственного ансамбля песни и пляски, а в 1972-м занял место за дирижерским пультом.

Вместе с творческим коллективом Мустафин побывал на гастролях в 30 странах мира, в том числе в США, Турции, Франции и Германии. На церемонии закрытия международного фестиваля во французском Конфолане дирижировал единым оркестром, состоящим из оркестров Татарстана, Коста-Рики, Мексики, Испании и Франции.

Мустафин известен как мастер-аранжировщик, автор многочисленных песен и более 40 опубликованных музыкальных произведений. Он умел играть на 14 музыкальных инструментах, увлекался коллекционированием и реставрацией аккордеонов, гармоней и баянов.

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