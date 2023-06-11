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В военном ведомстве рассказали о потерях украинской авиации.

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил во время брифинга.

Штурмовик ВСУ был ликвидирован в районе населенного пункта Осокоровка, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО в зоне СВО были перехвачены пить снарядов РСЗО HIMARS противорадиолокационная ракета HARM западного производства. ВСУ потеряли также восемь БПЛА в районах восьми населенных пунктов ДНР и ЛНР и Запорожской области.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ попытались атаковать российский корабль «Приазовье» в Черном море.