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Группировки противника предпринимают попытки окружить позиции российских военных. Как отвечают им в ВС РФ?

Вооруженные силы РФ ведут тяжелейшие бои с украинскими нацистами на Времевском выступе. Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что противник предпринимает попытки атаковать российские позиции на стыке ДНР и Запорожской области.

«На стыке Запорожской области и ДНР продолжаются тяжелейшие бои», — написал он в своем Telegram-канале о ситуации на восточной части запорожского фронта.

Рогов добавил, что российские силы успешно отбивают лобовые атаки ВСУ. Проваливая поставленные задачи, противник пытается окружить позиции ВС РФ на границе двух регионов, отметил он.

В заключение Рогов подчеркнул, что украинским нацистам в начале их наступления удалось зайти в село Нескучное, однако российская армия успешно выдворила противника с помощью встречного удара.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ попытались атаковать российский корабль «Приазовье» с помощью беспилотных катеров в Черном море.