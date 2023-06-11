«Остается в силе»: почему конькобежцев из РФ не допустят до соревнований

Международный союз конькобежцев оставил в силе решение о недопуске спортсменов из РФ

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

В ISU изучили вопросы целесообразности в отношении реализации рекомендаций МОК.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил решение об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Информация об этом появилась на официальном сайте союза.

В опубликованном пресс-релизе сообщается, что ISU провел заседание, на котором для обсуждений была поднята тема рекомендаций МОК в отношении участия российских и белорусских спортсменов на турнирах международного уровня.

Совет международной федерации обратил внимание на целесообразность возможных путей исполнения рекомендаций МОК. В ISU уточнили, что мониторинг за ситуацией на Украине будет продолжаться. Кроме того, в организации будут следить за влиянием конфликта Москвы и Киева на ее деятельность и деятельность олимпийского движения.

«Прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остается в силе», — подчеркивается в пресс-релизе.

В начале апреля в международной спортивной федерации пообещали рассмотреть вопрос о возможности разморозки участия конькобежцев из РФ и Белоруссии в турнирах. Тогда к данной теме обязались вернуться летом или осенью 2023 года в связи с окончанием сезона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российских и белорусских спортсменов допустили до соревнований по гребле.