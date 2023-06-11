«Станем свидетелями»: британцы опасаются подъема цен после подрыва Каховской ГЭС

The Daily Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может негативно изменить цены на продукты в Британии

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Лондон уже сегодня рассматривает возможность введения некоторых ограничений.

В Великобритании опасаются, что разрушение на Каховской ГЭС может негативно отразиться на ценах на продовольствие в Соединенном Королевстве. О нависающей угрозе сообщило издание The Daily Telegraph.

«Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок», — указано в материале.

Авторы статьи со ссылкой на главного экономиста британского института распределения продуктов питания Джеймса Уолтона пишут, что этот процесс может затянуть сроки возвращения к приемлемым ценам на товары.

Уолтон в беседе с журналистами отметил, что перемены в распределении сельскохозяйственной продукции происходят во всем мире. В этом связи британские покупатели могут столкнуться с проблемой поддержания продуктов. Из-за ЧП в Херсонской области пострадали порядка 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, подчеркнул экономист.

В статье отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже обсуждает возможность применения некоторых мер для стабилизации ситуации, в том числе рассматривает введение ограничения цен на основные продукты питания.

Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью. Эвакуация населения продолжается, несмотря на то, что киевский режим не прекращает обстрелы региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мишустин заявил об инициативе РФ сформировать продовольственный фонд ЕАЭС.