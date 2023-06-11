Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Экс-балерина заявила, что ее хейтеры могут лишь мечтать о такой жизни как у нее.

Экс-балерина Волочкова обиделась на комментарии о пьянстве. Гневное сообщение прима опубликовала в собственном блоге.

Женщина заявила, что ее критики способны только судачить, сидя в своих панельках и мечтая о такой жизни, как у нее. Она также добавила, что не нуждается ни в чьих советах.

«Кстати, после возвращения с любимых Мальдив я просто сама решила не пить и Просекко. А захочу, смогу себе позволить в прекрасной компании. Это не вашего ума дело, поверьте», — написала балерина.

В заключение балерина обратилась к своим поклонникам и попросила у них денег на новое шоу. По ее словам, сейчас она работает над масштабным проектом, затратная часть которого очень велика.

«Ей требуется лечение»: психиатр уличил Волочкову в отрицании алкозависимости

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Волочковой множество молодых ухажеров. Однако она отказываем им, дожидаясь «того самого». Но в последнее время 47-летнюю звезду все чаще видят в компании музыканта Никиты Китона.