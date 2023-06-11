Появилось видео с места ДТП с легковушкой и фурой в Калмыкии, в котором погибли шесть человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Петров Сергей; 5-tv.ru

В результате жуткой аварии погибли шесть человек: четверо взрослых и двое детей.

Шесть человек погибли в результате жуткого ДТП на трассе в Калмыкии. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в многотонную фуру. 5-tv.ru публикует видео с места аварии, на котором запечатлены ее ужасающие последствия.

На кадрах видно груду искореженного металла, которая осталась от легковушки. Части автомобиля разбросаны по трассе и прилегающим кюветам. Земля под остатками машины покрыта копотью — очевидно, после столкновения она вспыхнула и выгорела дотла.

По информации 5-tv.ru, жуткая трагедия произошла 11 июня примерно в 09:00 (совпадает с московским). Легковушка и грузовик столкнулись в Яшкульском районе Калмыкии. Погибли четверо взрослых и двое детей.

«Российская газета» уточняет со ссылкой на МВД, что все погибшие находились в легковушке. Речь идет об автомобиле Lada Largus.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранители. На месте работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иномарка влетела в грузовик под Нижним Новгородом. В результате трагедии погибли шесть человек, включая двоих детей.