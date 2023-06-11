«Имеет право»: за наследство Градского будет бороться еще один родственник

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Иск в суд поступил от третьей жены Градского — Ольги.

Процесс борьбы за наследство покойного Александра Градского возобновился. На этой неделе адвокаты всех сторон приехали в суд. Но выяснилось, что готовы не все экспертизы. Процесс перенесли на 7 августа 2023 года. Стороны не комментируют все нюансы дела, но журналисты KP.RU выяснили детали.

Накануне старший сын Александра Градского — 42-летний Даниил сказал несколько слов журналистам о разделе наследства отца.

«Моя мать никогда не делила имущество… Она подала иск и имеет право… Это единственный способ решить эту ситуацию цивилизованно», — заявил наследник.

Композитор, поэт и певец Александр Градский скончался в ноябре 2021 года. Через полгода родственники должны были вступить в наследство.

На имущество покойного претендуют: его вдова 42-летняя Марина Градская (Коташенко до замужества — Прим. ред.), их общие сыновья 8-летний Саша и 4-летний Иван.

А также двое детей Градского от третьего брака — 42-летний сын Даниил и 36-летняя дочь Мария.

Однако иск в суд поступил от третьей жены Градского — Ольга была в браке со звездой с 1980 по 2001 год, которая и является матерью старших детей композитора.

При жизни, Александр Борисович обеспечил старших отпрысков жильем, они ни в чем не нуждались. 61-летняя Ольга Градская утверждает, что после развода не делила с бывшим мужем его имущество, потому претендует на это сейчас.

Если суд удовлетворит иск, то у Градского станет не пять, а шесть наследников. Даниил и Мария поддерживают маму, потому что в таком случае имущество отца останется в семье ровно столько же, сколько и у молодой вдовы и ее несовершеннолетних малышей.

Судебное заседание многократно переносилось, так как стороны заказывают серьезные экспертизы. Ольге Градской предстоит обосновать, почему она пропустила трехлетний срок исковой давности и обратилась спустя 21 год после развода.

Как сообщает издание, экс-супруга Градского может попробовать доказать в суде, что брак, заключенный между Александром Борисовичем и Коташенко — недействителен. Хотя, если посмотреть на это объективно, то это бесперспективно.

Александр Градский состоял в отношениях с любимой женщиной почти 18 лет. Марина родила Градскому двух сыновей. Но официальное подтверждение чувств пара зарегистрировала чуть более чем за месяц до смерти Александра Борисовича.

Маэстро уже тогда плохо себя чувствовал и решил позаботиться, чтобы мать его несовершеннолетних детей официально стала женой и наследницей — так Марина получила фамилию Градская.

Есть информация, что жилая и коммерческая недвижимость, машины, имущество Градского потянут на 400 миллионов рублей. Также наследуются авторские права на произведения маэстро.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница «Голоса» Алла Рид была последней, кто общался с Градским перед смертью