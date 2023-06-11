Как сложилась судьба вдовы Сергея Михалкова, которая была на 48 лет младше его

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Об отношениях Юлии Субботиной с членами знаменитой семьи рассказал режиссер Егор Кончаловский. Он приходится внуком ее последнему мужу и автору гимна СССР.

Юлия Субботина сохранила хорошие отношения со всеми членами семьи Михалковых после смерти мужа — известного поэта и автора гимна СССР Сергея Михалкова. Об этом рассказал внук общественного деятеля Егор Кончаловский в телешоу Бориса Корчевникова.

Телеведущий объяснил интерес к отношениям вдовы Сергея Владимировича с семьей Михалковых тем, что у супругов была огромная разница в возрасте — 48 лет. Егор Кончаловский ответил, что Юлия Субботина очень хорошо вошла в семью и остается в ней до сих пор.

«Мы очень близки и дружим. Она сейчас живет в его старой квартире, в которой он после войны жил всю жизнь, собственно говоря. Она вошла очень хорошо в семью. Но самое главное, на мой взгляд, что она делает — очень хранит, бережно относится и занимается (не люблю это слово) маркетингом его творчества», — сообщил режиссер.

По его словам, при участии Юлии по всей России открылись около 20 библиотек, названных именем Сергея Михалкова. Она очень помогала мужу и при его жизни.

«Я абсолютно убежден, что Юлия Валерьевна ему лишние десять лет жизни подарила однозначно. Которые, собственно, он и прожил потом. Он снова начал писать, когда ему 90 лет было. Причем писать потрясающие, взрослые стихи. Он стал путешествовать, они объездили полмира. Она его, так сказать, собрала. И действительно вот эти годы она ему подарила», — добавил Егор Кончаловский.

Режиссер также признался, что именно ему Сергей Михалков первому сказал о решении жениться на Юлии Субботиной. Это было в 1996-м году, который вообще оказался очень успешным для мужчин семьи Михалковых с романтической точки зрения.

«Я в этом году встретил Любу Толкалину, а папа мой встретил Юлю Высоцкую. Такой был 96-й год», — вспомнил кинематографист.

Сергей Михалков умер в 2009 году в возрасте 96 лет. Причиной стал отек легких — поэт скончался во сне. Юлия Субботина вспоминала, что последними словами мужа стали «Ну хватит мне. До свидания». После этой фразы он заснул и больше не проснулся. Вдова публициста с тех пор ведет непубличный образ жизни, поэтому информация о ее судьбе очень редко попадает в прессу.

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