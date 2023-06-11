Путин подписал указ о присуждении Госпремий в области науки и технологий

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Лауреатами премий стали российские академики и доктора наук.

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственных премий в сфере науки и технологий за 2022 год. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте Кремля.

В тексе указа перечислены имена лауреатов, а также их исследования, получившие внимание. Уточняется, что Госпремии и почетные звания лауреатам были присвоены после рассмотрения кандидатур, предложенных Советом при президенте РФ по науке и образованию.

Три академика РАН — заведующий кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования МГСМУ имени А. И. Евдокимова Дмитрий Пушкарь, директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы МКНЦ им. А. С. Логинова Игорь Хатьков и главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Москвы ГКБ имени С. П. Боткина Алексей Шабунин были удостоены премии за исследование, которое позволило обосновать и внедрить минимальное инвазивное хирургическое вмешательство в клиническую практику лечения рака. Речь идет о подходах к терапии онкологических заболеваний органов брюшной полости, а также забрюшинной области.

Кроме того, за создание теоретических и практических материалов по разработке и применению на практике в перинатологии, онкологии и репродуктивной медицине персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии премию получат два академика РАН, сотрудники федерального государственного бюджетного учреждения НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова — ио директора центра Геннадий Сухих и директор института онкогинекологии и маммологии Левон Ашрафян, а также член-корреспондент академии наук, директор института репродуктивной гинекологии Дмитрий Трофимов.

Лауреатами Государственной премии в области науки и технологий за обнародование цикла работ, которые внесли значительный вклад в развитие отечественных исследований в области реакторных антинейтрино стали два доктора физико-математических наук — руководитель отделения физики нейтрино федерального государственного бюджетного учреждения НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Скорохватов и его коллега, ведущий сотрудник исследовательского центра, Владимир Копейкин. В Совете при президенте по науке и образованию также отметили создание сотрудниками НИЦ научно-технической базы в атомной отрасли.

Ранее, 9 июня, российский режиссер Карен Шахназаров получил Госпремию за достижения в области гуманитарной деятельности. Культурный деятель получил не только денежное вознаграждение, но и значки — почетный и фрачный.

Государство отметило также работу команды, создавшей первый снятый в космосе художественный фильм «Вызов». Премии получили режиссер Клим Шипенко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд. «Киноэкипаж» с режиссером и актрисой отправился на съемки в космос 5 октября 2021 года. На МКС они пробыли 12 дней, а после успешно вернулись на Землю с отснятым на станции материалом. На большие экраны филь вышел в День космонавтики 12 апреля 2023 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что песня SHAMAN «Встанем» получила Национальную премию интернет-контента.