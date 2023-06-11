«Мы не хотим воевать»: инженеры ВСУ оставляют ВС РФ неактивированные мины с посланиями

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На задней стороне снаряда мобилизованные украинцы пишут разное — выражают желание примириться или оставляют оскорбительные сообщения.

Украинские боевики на донецком направлении оставляют саперам Вооруженных сил РФ неактивированные взрывные устройства с посланиями. Об этом начальник инженерной службы полка группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Кирпич» рассказал журналистам.

Российский военный уточнил, что среди украинских инженеров есть мобилизованные. Как правило, именно они оставляют свои послания на минах. По его словам, боевики ВСУ активируют устройства не до конца или подкидывают и вовсе не приведенные в рабочее состояние мины. Надписи они оставляют на обороте снаряда на русском языке.

«Один раз встретили — мина стояла не заминированная, а сзади на русском языке было написано: «Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой», — приводит агентство ТАСС слова российского военнослужащего.

В заключение военный признался, что такие находки греют душу российским солдатам, однако бывают и «оскорбительные мины». По его словам, встречаются боеприпасы с нацистской символикой или угрозами.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что три боевика ВСУ «переплыли» на сторону ВС РФ в Запорожье