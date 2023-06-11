Стас Пьеха опубликовал фото из реанимации: «Я понимал возможные вердикты»

Стас Пьеха показал себя на фото в реанимации после экстренной госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Певца срочно доставили в Боткинскую больницу в ночь на 11 июня. Причиной стали боли в сердце и плохие результаты кардиограммы.

Российский певец Стас Пьеха опубликовал фото, на котором запечатлен в реанимации после экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем. Снимок артист выложил в личном блоге.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты. Так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — рассказал Стас Пьеха причину, как и почему оказался в больнице.

Сейчас врачи продолжают разбираться в ситуации. На данный момент, по словам певца, все выглядит «туманно». Однако коронарография сосудов сердца показала утешительные результаты.

«И на том спасибо! Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм, ведь он не функция и не инструмент! Он неотделим от сознания», — призвал поклонников Стас Пьеха.

Стас Пьеха пережил инфаркт, когда ему было 34 года. Instagram* / wolfieha

Как сообщал 5-tv.ru, Стаса Пьеху госпитализировали в ночь на 11 июня. Перед этим он пожаловался на боли в сердце своим близким, те вызвали скорую помощь. Сейчас певец находится в кардиореанимации.

В 2019 году Стас Пьеха признался, что пережил инфаркт. Это произошло в 2013-м, когда артисту было всего 34 года. Артист объяснил, что тогда часто пил спиртное, принимал много лекарств и «всякого разного». В итоге произошел, по словам певца, «неминуемый срыв».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.