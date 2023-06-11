«Желаемое за действительное»: Маск раскритиковал Пентагон за разжигание конфликта на Украине
Бизнесмен Илон Маск усомнился в необходимости новых поставок военной помощи Украине
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Бизнесмен задался вопросом из-за передачи новой партии оружия Киеву.
Илону Маску не понравилось решение Пентагона отправить на Украину очередную партию военной помощи. В своем Twitter-аккаунте бизнесмен задался вопросом, чем может в таком случае закончиться конфликт.
«Чем это закончится? Без принятия желаемого за действительное. Я имею в виду — в реальности», — написал Маск.
В минувшую пятницу Пентагон объявил о переде вооружения киевскому режиму. В новый пакет помощи вошли боеприпасы для ПВО, беспилотные системы Puma и другое оружие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказал свое недовольство позицией Илона Маска по украинскому кризису. Он ретвитнул пост бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, обвинившего Киев в подрыве Каховской ГЭС. Маск хотел бы видеть «больше шоу всех сторон политического спектра».