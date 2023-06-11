Стас Пьеха об экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем: «Испугался за жизнь»

Певец Стас Пьеха рассказал о своей экстренной госпитализации из-за проблем с сердцем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Переживший в прошлом инфаркт певец призвал поклонников следить за здоровьем и не перенапрягаться. Также он рассказал о некоторых результатах медицинских исследований.

Российский певец Стас Пьеха рассказал о своей экстренной госпитализации в Москве из-за проблем с сердцем. Обращение к поклонникам он опубликовал в личном блоге.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты. Так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований», — признался 42-летний артист.

По его словам, точных данных о его состоянии врачи пока не сообщают. Сейчас продолжаются исследования. Известно лишь, что коронарография сосудов сердца показала утешительные результаты.

«И на том спасибо! Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм, ведь он не функция и не инструмент! Он неотделим от сознания», — призвал поклонников Стас Пьеха.

Стас Пьеха пережил инфаркт, когда ему было 34 года. Фото: Instagram* / wolfieha

Как сообщал 5-tv.ru, на боли в сердце певец пожаловался в ночь на 11 июня. Приехавшая на вызов скорая помощь решила срочно госпитализировать артиста. Сейчас он находится в кардиореанимации.

В прошлом у Стаса Пьехи уже возникали проблемы со здоровьем. Десять лет назад певец пережил инфаркт — тогда ему было всего 34 года. Причиной артист назвал «неминуемый срыв». По собственному признанию, в тот период он в течение долгого времени употреблял алкоголь, лекарственные препараты и «всякое разное».

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