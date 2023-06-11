Любимец миллионов: как сложилась судьба уехавшего в США Олега Видова

Актер Олег Видов после отъезда из СССР женился на американке и тосковал по Родине

Фото: © РИА Новости / Галина Кмит

Актер сыграл во множестве культовых картин, но сбежал из СССР, где ему «было тесно»

11 июня свой 80-ый день рождения мог бы отпраздновать российский и американский актер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов. В честь этого редакция aif.ru решила вспомнить, как сложилась судьба эмигрировавшей из страны кинозвезды.

Родился будущий актер 11 июня 1943 года в деревне Филимонки Московской области. Его мама была учительницей, а отец экономистом. Известно, что отец рано ушел из семьи и практически не поддерживал контакты с сыном. Ребенка воспитывала мама и тетя – руководительница самодеятельного театра. Именно она и привила мальчику любовь к искусству.

Видову рано пришлось взять на себя ответственность за семью. Он успел поработать помощником повара, грузчиком на строительстве Останкинской телебашни и даже санитаром. Однако все время мечтал пойти учиться на артиста.

В 1962 году он поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) на актерский факультет. Начал сниматься Видов еще будучи студентом. Он сыграл в «Метели» по повести Пушкина, «Обыкновенном чуде», сыграл роль Гвидона в «Сказке о царе Салтане». Но его главной работой стала картина «Всадник без головы».

Кадр из к/ф «Всадник без головы», реж. Владимир Вайншток, 1973 г.

В 1983 года актер женился на гражданке Югославии Верице Иованович и, получив соответствующие разрешения, уехал в Европу. Брак долго не продлился, и уже в 1985 году он, женившись на американке, перебрался в США, отметив, что в Союзе ему «стало давно тесно».

Находясь за рубежом, мужчина сильно тосковал по свой стране. В 2007 году он давал интервью корреспонденту aif.ru. Тогда его дом в Лос-Анджелесе хранил множество напоминаний о родине: множество фигурок из Гжели, множество томов с русской классикой и многое другое. Тогда же мужчина признавался, что с удовольствием пересматривает старые советские фильмы.

Кадр из к/ф «Могила льва», реж. Сергей Герасимов, 1971 г.

В браке с американкой детей у актера так и не родилось. Однако он узнал, что у него есть сын от другой женщины по имени Сережа. Видов перевез его в Штаты, где тот живет до сих пор.

В Голливуде добиться славы мужчине не удалось. В его послужном списке только один знаковый фильм - «Дикая орхидея», где его партнером был Микки Рурк. Также мужчина попал в скандал, когда выяснилось, что он, получив права на мультфильмы из золотой коллекции «Союзмультфильма», среди которых были «Щелкунчик», «Ну, погоди...» и остальные, переводил их для американского проката. Шумиха утихла лишь несколько лет спустя.

В 2010-м во время визита в Россию у звезды обнаружили множественную миелому. Олег Видов умер 15 мая 2017 года на 74-м году жизни в США. Его похоронили на кладбище Hollywood Forever в Голливуде.

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