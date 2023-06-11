Распылившая перцовый газ в Мариинском театре зрительница провела ночь в полиции

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Скандалистка попала в отделение не одна — вместе с ней там же вынужденно оказалась ее дочь.

Посетительница Мариинского театра, распылившая перцовый газ во время спектакля, после инцидента провела ночь в отделении полиции. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, в отношении 45-летней женщины составили административный протокол о мелком хулиганстве. Ночь в отделении зрительница провела не одна. Вместе с ней там же находилась ее дочь.

Инцидент произошел вечером 10 июня. Во время показа балета «Лебединое озеро» посетительница Мариинского театра повздорила с другими зрителями. Приструнить спорщиков она решила с помощью перцового баллончика, который распылила прямо в зале.

Из-за поступка москвички пришлось эвакуировать всех зрителей. В театре объявили технический перерыв и включили дополнительную вентиляцию. Когда помещение проветрилось, зрители вернулись в зал досматривать балет. Виновницы внезапного антракта с ними не оказалось — она поехала в отделение полиции.

В общей сложности в результате происшествия с перцовкой в Мариинском театре пострадали три человека, никому госпитализация не потребовалась. Как сообщал 5-tv.ru, одна из балерин пожаловалась, что даже на сцене было нечем дышать.