Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

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В связи с этим астронавты будут иметь расширенный набор обязанностей.

Первые экипажи космонавтов, которые отправятся на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), будут состоять только из двух человек. Таким заявлением поделились представители пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в разговоре с ТАСС.

Отмечается, что из-за снижения числа космонавтов на орбите каждому из них предстоит освоить более широкий набор обязанностей. Это непременно скажется на их подготовке.

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов», — сообщили в пресс-службе.

В ЦПК отметили, что заниматься доставкой людей на станцию и возвращать их обратно будут пилотируемые корабли нового поколения. На тренировках космонавтов будут обучать полетам на них.

На новой орбитальной станции предполагается отработка ключевых технологий для будущих космических полетов, в том числе на Марс и Луну. По словам авторов проекта, особое внимание будет уделено защите экипажа и оборудования от радиации. Сейчас продолжается проектирование станции, которое должно быть завершено летом этого года.

«На станции РОС планируется отработка приборов, перспективных технологий, новых компонентов, систем и прототипов оборудования в натурных условиях космического полета, выполненных на отечественной элементной базе», — заявили в пресс-службе.

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