В Госдуме объяснили, почему пенсии дважды проиндексируют в 2025 году

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Ожидается, что выплаты пожилым людям в России в феврале увеличат на 4%, а через два месяца — еще на 3,6%.

Пенсии по старости будут дважды проиндексированы в 2025 году из-за окончания переходного периода. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год», — цитирует депутата «Российская газета».

Сейчас пенсии по этой схеме индексируют с 1 января. Когда переходный период закончится, власти начнут увеличивать размер выплат по фактической инфляции за предыдущий год.

Первые данные о росте цен за прошлый год появляются в начале наступившего, а чуть позже — окончательные. Поэтому сначала пенсии проиндексируют в феврале, а затем скорректируют в апреле.

Более конкретные цифры по индексации пенсий содержатся в законе о бюджете Социального фонда на 2023–2025 годы. Там говорится, что с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличат на 4,6%; с 1 февраля 2025 года — 4%; и с 1 апреля 2025 года — на 3,6%.

Издание отмечает, что пока эти цифры соответствуют базовым прогнозам по инфляции в России. Если рост общего уровня цен окажется иным, сотрудники Социального фонда могут скорректировать бюджет.

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