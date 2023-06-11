Очевидец о падении беспилотника в Калужской области: «Подпрыгнул на кровати!»

Фото, видео: 5-tv.ru

Жителя деревни Стрелковка, рядом с которой нашли обломки БПЛА, разбудил очень громкий звук, похожий на взрыв.

Падение беспилотника в Калужской области сопровождалось громким звуком, похожем на взрыв. Об этом 5-tv.ru рассказал очевидец происшествия по имени Владимир.

«Подпрыгнул на кровати!» — с улыбкой сообщил мужчина.

Однако испугаться очевидец не успел — грохот его разбудил, и сразу он не мог понять, в чем дело.

На место происшествия мужчина не ходил, да его бы туда и не пустили полицейские. Зато он попросил рассказать подробности у одного их правоохранителей.

«Говорят, что в небе взорвался — рядом с дорогой. Сам взорвался. А здесь просто упали обломки. Первый раз здесь такое», — подытожил Владимир.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, беспилотник упал около деревни Стрелковка в Калужской области. Эти сведения подтвердил губернатор региона Владислав Шапша. В результате происшествия никто не пострадал. Незначительные повреждения получили лишь два садовых домика — у них выбило стекла.