Снайпер ВСУ расстрелял семью из трех человек в Николаевской области

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Молодой человек украл автомат сослуживца и сбежал из своей части, чтобы расправиться со знакомыми.

Молодой снайпер Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял семью в поселке Арбузинка Николаевской области. Предположительно, жертвами 24-летнего военнослужащего стала его знакомая, а также ее мать и супруг. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, военный служил в Вышгородском районе Киевской области. Он украл автомат Калашникова у сослуживца, а затем сбежал из своей части. После прямиком направился в поселок, где жила приятельница. Когда боевик расправился с ее семьей, он свел счеты и со своей жизнью.

Как отмечается в материале издания, побег снайпер совершил с единственной целью — убить женщину и ее близких. Точный мотив, причина ненависти, не установлены, но следователи предполагают, что преступление было совершено на почве ревности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о расследовании издевательств над мертвой жительницей Мариуполя. Националисты убили несчастную, ее мужа и дочь. После один из боевиков ВСУ надругался над телом женщины. Как рассказывал его сослуживец, тот решил «удовлетворить свои сексуальные потребности».