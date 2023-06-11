Пожар в автосервисе в Москве ликвидирован

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; МЧС РФ; 5-tv.ru

Спасателям удалось укротить огонь за несколько часов.

Пожарные ликвидировали возгорание в автосервисе на юго-востоке Москвы на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщил начальник управления по ЮВАО ГУ МЧС РФ по столице Николай Шестаков.

К тушению было привлечено 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар в автосервисе на Люблинской улице произошел несколькими часами ранее. До этого сообщалось об угрозе перехода огня на соседний склад. Но благодаря оперативной и слаженной работе спасателей этого удалось избежать.

Ранее, писал 5-tv.ru, машина с водителем внутри загорелась в Новосибирске. Автомобилист получил серьезные ожоги, но сумел выбраться из салона.