Балерина Мариинского театра об инциденте с перцовкой: «Дышать не могли на сцене»

Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru

По словам артистки, вопрос о том, нужно ли продолжать выступление после проветривания помещения, даже не стоял перед труппой.

Артисты балета Мариинского театра в Санкт-Петербурге, которым пришлось экстренно покинуть сцену во время выступления из-за распылившей перцовый баллончик зрительницы, после перерыва продолжили спектакль. Как отметила одна из балерин труппы Оксана Скорик, она и коллеги — народ, привыкший к трудностям, так что никто возвращаться к работе не отказался.

Накануне стало известно, что постановку «Лебединое озеро» на исторической сцене Мариинского пришлось прервать из-за выходки женщины — поссорившись с другими зрителями, она распылила едкую смесь из баллончика. Зал был эвакуирован, его проветрили, после чего спектакль начали с того места, на котором он прервался.

«Немножко попало на сцену, это все к нам занесло, и нам пришлось уйти со сцены и разойтись по раздевалкам. Никто не говорил, насколько это затянется, а мы дышать не могли на сцене. Но в принципе мы люди достаточно закаленные и готовые к любым обстоятельствам», — рассказала 5-tv.ru Оксана Скорик.

По словам балерины, она столкнулась с подобным инцидентом впервые. Артистка удивлена, что в культурной столице России возможны такие происшествия. К тому же — как можно настолько эмоционально разругаться с людьми в соседних креслах, когда на сцене идет знаменитый балет?

«Почему дело дошло до баллончика, я не могу сказать, потому что я особенно в подробности не вдавалась… Я думаю, у кого-то просто нервы сдали к концу рабочей недели… Кто его знает, какая предыстория была», — рассуждала балерина.

Как рассказали представители пресс-службы Мариинского театра, по факту ЧП проводится проверка, администрация выясняет, почему пропускной режим не сработал, и женщине удалось пронести в здание перцовку. В результате ее дебоша пострадали три человека, но госпитализация им не понадобилась, врачи оказали необходимую помощь.

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