Избавят от грехов предков: кто такие родологи и стоит ли им доверять

Фото, видео: ИТАР-ТАСС / Архив; 5-tv.ru

В Сети набирают популярность специалисты, изучающие законы развития рода. Нужно ли их обходить стороной и почему?

Возможно, алкоголизм у некоторых на роду написан. А также другие зависимости, фобии и психологические расстройства. Избавление от этого требует особого ритуала за отдельную, понятно, плату. Занимаются этим родологи, изучающие род. Они же ансестологи, фокусирующиеся на деятельности предков, если уж совсем наукоемкое название — это трансгенарационная психология. Это направление не признают ни в одном академическом и психологическом вузе, но появились уже школы и даже академии, выпускники которых в соцсетях активно навязывают свои услуги.

Они предлагают поворошить старое семейное белье, чтобы избавиться от груза проблем. И чего там мелочиться — даже вылечиться от рака. Работу родологов депутаты Государственной Думы намерены проверить с помощью Генеральной прокуратуры. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Анны Воропай.