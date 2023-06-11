Под постоянными обстрелами ВСУ: как сейчас живет Шебекино

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Лисковец; 5-tv.ru

Город является самым крупным населенным пунктом, граничащим с Украиной.

Белый дом, как главный спонсор киевского режима, нервничает. Репутация Байдена поставлена на карту, а ведь он, как мы помним, идет на новый президентский срок. Сроки поджимают, ставки растут. Для Вашингтона и Москвы остается все меньше тем для переговоров в принципе. На этой неделе на территории Украины был взорван аммиакопровод — ядовитое облако заполнило лесные овраги в районе села Масютовка Харьковской области. В воздухе запахло диверсией в стиле подрыва «Северного Потока». Политические мотивы, характер поражения — все указывало на «западный след». Аммиакопровод, это труба, по которой качали жидкий аммиак из Тольятти в Одессу — за две тысяч километров. Это масштабный проект советской эпохи. С начала спецоперации Украины заблокировала экспорт аммиака и возобновление прокачки было одним из условий так называемой зерновой сделки в Черном море.

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Россия поставила ультиматум: или вы выполняете наши условия, или сделка отменяется окончательно. И вот аммиакопровод был взорван. Выполнять свою часть сделки Киеву вроде как и не надо уже. Но и у России все меньше заинтересованности в продлении соглашения. Кого на Западе винят в подрыве аммиакопровода? Вопрос риторический.

Спонсоры Украины закрывают глаза на попрание киевским режимом законов и обычаев ведения боев. Закрывают глаза на нарушение установленных Западом же условий Киеву, например, на применение вооружений. Долгое время заявляли, что его нельзя применять на территориях не оспариваемых Киевом. А когда случились рейды диверсионных групп на Белгородскую область — и там террористы использовали западное оружие, в частности бельгийское. Тогда, конечно, погрозили расследованием, но не более, поставки не прекратились.

Террористов уничтожили, в плен никого брать не стали. Они с тех пор не суются, но обстрелы продолжаются. В Шебекино — самом крупном к границе населенном пункте эвакуировали большую часть жителей. Но 2700 человек осталось. Работают и экстренные службы. Как живет приграничье — увидел наш корреспондент Алексей Полторанин.