Спусковой крючок: как контрнаступление ВСУ определит будущее Украины в составе НАТО

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Москва неоднократно предупреждала о недопустимости расширения альянса к границам России. Какие меры предпринимаются уже?

При том что Киев молчит о начале собственного контрнаступления — о событиях на фронте активно пишут в западной прессе. Заголовки осторожные — «Похоже, началось» или «замечены новые танки». Западные СМИ в определенной ловушке — они так привыкли ретранслировать позицию Киева о ситуации на фронтах, что когда Киев молчит, то и событий вроде нет. Хотя они есть, и их невозможно игнорировать. Общий настрой передает вот эта иллюстрация — скрестили пальцы за победу ВСУ. И да, базовый сценарий на Западе именно такой.

Но все громче раздаются вопросы — а что если нет? Что если контрнаступление «захлебнется»? Кто захочет продолжать поставки своей техники, если Киев полгода готовится, а потом все то, что собирали с миру по танку, русские сжигают за неделю в полях?

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Времени на раздумье не так много — в середине июля в Вильнюсе должен состояться саммит НАТО, где планируют озвучить главное решение — будет ли альянс и дальше «вписываться» за Украину? И если да, то насколько серьезно? Просто отправка оружия, как мы убедились на этой неделе, не помогает. Собственно контрнаступлением в случае его успеха киевский режим собирался «заслужить» себе место в НАТО, ради этого и начиналась вся возня.

Есть информация, что ближайший понедельник Франция, Германия и Польша соберутся, чтобы выработать некие гарантии безопасности для Украины. Вопрос — а зачем же они нужны эти гарантии, если Киеву обещали вступление в НАТО, а там пятая статья и вся мощь альянса? Или все-таки не примут? И что тогда? Неужели на территорию Украины таки ступят солдаты НАТО? Такие планы на самом деле есть, рассказал бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен британскому изданию The Guardian.

Учитывая, что Расмуссен не просто бывший генсек альянса, но и действующий советник президента Украины, понятно, что эти его слова не фантазии эксперта, но реальные планы, которые прямо сейчас обсуждаются. Заявления Расмуссена — это пробный шар, запрос в ожидании реакции из Москвы, как Россия воспримет такие планы. Россия не любит, когда альянс приближается к ее границам. Ответ Москвы и союзного Минска предельно четкий: к саммиту НАТО у Белоруссии будет тактическое ядерное оружие.

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», — заявлял президент РФ Владимир Путин.

Соответствующие виды вооружения это установки «Искандер» с радиусом действия 500 километров и гиперзвуковые ракеты «Кинжал» воздушного базирования на 3000 километров дальности. Они обеспечивают зону уверенного накрытия от Бреста, например, до Лиссабона. То есть до самого западного края Европы. Это так, на всякий случай, чтобы у тех же прибалтов и поляков, собравшихся войти на территорию Украины, не возникло соблазна срезать путь через территорию Белоруссии или Калининград. Россия и ее союзники будут определять глобальную архитектуру безопасности от Лиссабона до Владивостока и дальше. Без нас не получится.

У западной коалиции по большому счету месяц, чтобы попытаться что-либо значительное предпринять. Так что мы видим не просто контрнаступление ВСУ — мы видим последний бой режима Зеленского. В случае глобального поражения у него останется только один шанс остаться у власти — спровоцировать масштабную катастрофу, когда будет уже не важно, кто там в Киеве у власти.

Единственным объектом подобного уровня для провокаций на территории Украины является Запорожская атомная станция. И на этой неделе по её безопасности нанесен серьезный удар — стало резко мелеть Каховское водохранилище — которое является и преградой для нападения на ЗАЭС со стороны ВСУ, и резервуаром для охлаждения объектов атомной станции.