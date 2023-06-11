Вооружение Запада не помогло: как провалились все попытки контрнаступления ВСУ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Украинские боевики бросили в атаку свои лучшие части, но российские бойцы не дают противнику никаких шансов прорвать оборону.

Это была одна из самых важных недель за все время специальной военной операции. Киевские формирования начали то самое давно анонсированное, согласованное со спонсорами, контрнаступление. С их техникой и после тренировок с их инструкторами. И эта атака «захлебнулась».

Хваленые западные танки, в том числе немецкие Leopard и французские AMX, рвались на минах. Их прошивали ПТУРы и бронебойные авиаракеты. Десятки сожженных единиц вражеской бронетехники. Кадры ее в огне выглядят отрезвляюще. Вторая Прохоровка, с той лишь разницей, что наши танки в бой толком и не вступали. Противник чаще всего просто не успевал доехать до наших позиций.

ВСУ бросили в атаку свои лучшие части на участке фронта протяженность в 150 километров. Судя по направлению ударов, у них были две стратегические задачи — взять в клещи наши войска на Времьевском выступе и продавить оборону под Ореховом, прижав к разлившемуся водохранилищу. И на южно-донецком, и на запорожском направлении противник успеха не имел. Хронология сражения — в репортаже нашего корреспондента Ярослава Богата.