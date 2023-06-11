Гладков сообщил, что под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов
Виктория Алакоз 50 0
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
На месте произошедшего работают оперативные службы.
В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что состав был пустым. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, нарушения в движении пригородных поездов нет.
На месте ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце мая пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае. Пострадавших не было.