Гладков сообщил, что под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

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На месте произошедшего работают оперативные службы.

В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива. Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что состав был пустым. По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме того, нарушения в движении пригородных поездов нет.

На месте ЧП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце мая пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодарском крае. Пострадавших не было.