В Британии полиция расследует десятки смертей в больнице из-за «халатности»

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Разоблачителями выступили два бывших сотрудника учреждения, уволенные руководством за то, что начали бить тревогу.

Британская полиция расследует десятки смертей в одной из больниц после заявлений двух бывших сотрудников учреждения о медицинской халатности. Об этом пишет Тhe Guardian.

Уточняется, что в больнице Royal Sussex County в городе Брайтоне графства Восточный Суссекс в период с 2015 по 2020 год произошло около 40 смертей из-за предполагаемых ошибок в отделениях общей хирургии и нейрохирургии.

Разоблачителями выступили два бывших сотрудника больницы, ранее уволенные из нее после того, как выразили руководству обеспокоенность по поводу безопасности пациентов.

Медики утверждают, что в клинике были проведены меры по снижению затрат, которые привели к снижению безопасности и «увеличению числа осложнений и смертности пациентов». Также, по их словам, руководство продвигало недостаточно компетентных хирургов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирурги одной из сочинских больниц оставили скальпель внутри пациентки.