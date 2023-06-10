Власти: вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС

Вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва ГЭС

Фото: © РИА Новости / Таисия Воронцова

Украинские террористы в очередной раз совершили противозаконный акт, приведший к печальным последствиям. В результате ЧП есть погибшие.

Вода почти полностью ушла из Новой Каховки после подрыва Каховской ГЭС украинскими террористами. Такое заявление сделал мэр города Владимир Леонтьев. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

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Ранее 5-tv.ru рассказал, в какие сроки реально вернуть к нормальной жизни Новую Каховку после подрыва ГЭС. Ущерб от ЧП оценили в 11,5 миллиарда рублей.