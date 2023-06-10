Бузова намекнула, что снова неудачно влюбилась и показала, с кем спит

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Звезда не любит говорить о личной жизни после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым и болезненным разрывом с рэпером Давой. Но некоторые тайны все же приоткрывает фанатам.

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала неожиданный контент в социальной сети. Звезда «Дома-2» прошлась по московской набережной в открытом наряде и подписала видео завуалированной фразой.

Романтичный образ и текст намекают на появление «нового принца» в жизни знаменитости.

«Иногда принцесса убивает дракона и спасает принца…» — подписала ролик блогер.

До этого 37-летняя блондинка заявила о том, что спит с плюшевыми игрушками, которые рассажены по всему ее дому.

«Привет. Я — Оля, мне 37 лет. Я сплю с мишкой», — разоткровенничалась женщина.

Instagram* / buzova86

За свою насыщенную жизнь Бузова лишь раз была в браке. Ее избранником был футболист Дмитрий Тарасов. В 2016-м спортсмен и телеведущая развелись. После этого артистка запела и встретила блогера Давида Манукяна. Отношения продлились год. Благодаря певице мужчина стал более известен и смог раскрутиться в сфере шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова рискует остаться без детей.

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