Пойдут ва-банк: на что готовы США ради возвращения статуса гегемона

Политолог Панина: США готовы пойти даже на самые отчаянные меры ради сохранения статуса гегемона в мире

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

По мнению политолога, для сохранения лидерства в мире Америка делает главную ставку на Украину.

США готовы пойти даже на самые отчаянные меры ради сохранения статуса гегемона в мире. К такому мнению пришла директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.

Так эксперт прокомментировала заявление главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли. Он сказал, что в мире уже де-факто установилась многополярная международная среда и закрепились три сверхдержавы, среди которых США, Россия и Китай. Эксперт во время беседы с ИА SM-News согласилась с таким мнением и признала его верным.

«Для возвращения статуса гегемона Америка пойдет ва-банк. Вашингтон не хочет принимать нынешнее положение дел и намерен вернуть себе статус лидера. Американцы пока не отказались ни от одного пункта своего плана по геополитическому наступлению на Россию и Китай. По-прежнему решается задача приближения НАТО к российским границам», — отмечает Панина.

Она также добавила, что главную ставку США делает на Украину. По мнению политолога, этот конфликт потенциально длительный, если Россия не перехватит стратегическую инициативу.

Аналитик также прокомментировала участие США в конфликте между Китаем и Тайванем. По ее мнению, Вашингтон стремится блокировать КНР по первой островной цепочке, а ключевым звеном в этой стратегии является Тайвань.

«Очевидно, что и РФ, и КНР будут всеми силами и средствами отстаивать свои геополитические интересы и противодействовать восстановлению гегемонии США в мире», — подчеркивает Панина.

По ее мнению, это уже позволяет сделать вывод о том, что Китай является союзником России. При таком раскладе у Москвы и Пекина есть все шансы «задвинуть Америку и Глобальный Запад на задворки истории».

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