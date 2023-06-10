«Единая Россия» выдвинула депутата Сокола на выборы главы Хакасии

Фото: © РИА Новости / Сергей Сокол

Итоги аудита проблем жителей региона станут стратегией развития республики.

«Единая Россия» выдвинула депутата Госдумы Сергея Сокола кандидатом от партии на выборы губернатора Хакасии. Его выдвижение поддержали на партийной конференции.

Политик заявил о необходимости и важности аудита проблем жителей региона, итоги которого лягут в основу стратегии развития республики к 2035 году.

«Благодарен своим однопартийцам за оказанное мне высокое доверие стать кандидатом от „Единой России“ на должность главы Республики», — отметил Сокол.

За Сокола проголосовали 98 участников конференции. Всего на мероприятии присутствовали 128 делегатов из 13 местных отделений партии.

Сергей Сокол родился в Севастополе, ему 52 года. Осенью 2022 года он вызвался добровольцем и отправился в зону специальной военной операции. А весной этого года президент России Владимир Путин наградил чиновника орденом Мужества. Сокол являлся заместителем губернаторов Красноярского края с 2002 по 2008 и Иркутской области с 2008 по 2009 год.

В марте 2020 года стал депутатом Госдумы VII созыва от партии «Единая Россия». Центральная избирательная комиссия передала ему вакантную должность Ольги Баталиной, перешедшей на работу заместителем министра труда и социальной защиты РФ. 20 марта Сергей Сокол получил удостоверение депутата Госдумы.

Выборы главы республики, депутатов Верховного Совета, глав и депутатов органов местного самоуправления Хакасии планируются на 10 сентября.

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