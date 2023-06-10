Минобороны РФ: число принятых служить по контракту увеличилось в несколько раз

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Рост числа желающих отправиться в зону спецоперации в оборонном ведомстве объяснили консолидацией российского общества.

Число принятых на военную службу по контракту с начала июня оказалось в несколько раз больше, чем в прошлые месяцы. Об этом на селекторном совещании сообщил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

По его словам, за первые десять дней текущего месяца ведомство заключило контракты более чем с 13,5 тысячи человек. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в три раза больше, чем в апреле.

«Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные силы РФ, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более 40», — добавил Николай Панков.

По его словам, добровольцы успешно действуют в зоне спецоперации наряду с подразделениями ВС РФ. Рост их числа замминистра обороны объяснил усилением патриотических настроений.

«Это говорит о высокой консолидации российского общества, стремлении граждан внести личный вклад в достижение общей победы», — подчеркнул замглавы Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны РФ. Соответствующий приказ подписал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.