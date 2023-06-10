Девушке из Ленобласти оторвало руку в страшной аварии на мотоцикле

В Ленинградской области подростки попали в ДТП на мотоцикле

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

Девушка находится в реанимации, а водитель — с переломами в больнице.

В Ленинградской области произошла страшная авария с участием мотоцикла — девушке оторвало руку. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Авария произошла в Волховском районе между Сясьстроем и деревней Иссад. Автомобиль столкнулся с мотоциклом, на котором ехали 16-летний подросток с девушкой-пассажиркой. По итогу, молодого человека доставили в клинику с переломом ребер и голени, а девушка находится в реанимации с ампутацией правой руки.

Других подробностей пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказазал о том, как водитель Mercedes Gelandewagen сбил девушку на самокате в Москве. Один из находившихся в автомобиле мужчин заявил, что пострадавшая выехала на проезжую часть на красный сигнал светофора.