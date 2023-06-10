Стало известно состояние пострадавших в пункте временного размещения в Херсонской области

Сальдо: у пострадавших при обстреле ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области ожоги и отравление

Фото, видео: Telegram / saldo_vga; 5-tv.ru

Украинские боевики нанесли удар ракетами по строящейся рекреационной зоне на Арабатской стрелке.

Пострадавшие в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения в Херсонской области отравились угарным газом. Об этом сообщает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«У большинства пострадавших в результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области ожоги и отравление угарным газом», — заявил Сальдо.

До этого стало известно, как украинские боевики нанесли удар ракетами по строящейся рекреационной зоне на Арабатской стрелке в Херсонской области. На месте удара разгорается пламя и поднимается огромный столб дыма. Перед этим было слышно как минимум пять громких хлопков.

На Арабатской стрелке были организованы пункты временного размещения. Сюда привозили жителей Херсонской области, которые пострадали в результате подтопления своих населенных пунктов после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ ударили ракетами по пунктам временного размещения в Херсонской области.