Непростая судьба: жизнь и скандалы певицы МакSим

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Знаменитая исполнительница празднует 40-летие. За последние месяцы с ней случилось столько всего, что и представить было невозможно.

Сегодня, 10 июня, 40 лет исполнилось российской исполнительнице Марине Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим. В честь этого редакция dni.ru вспомнила творческий путь певицы и связанные с ней скандалы.

Личная жизнь

Девушка является матерью двух детей. Первая дочка родилась от режиссера Алексея Луговцова, с которым исполнительница была в единственном официальном браке. Также у нее есть дочь от бизнесмена Антона Петрова. Кроме того, за свою жизнь МакSим успела побыть в отношениях с музыкантом Андреем Шульцем и фронтменом группы Animal Джаz Александром Красовицким.

Авария и болезнь

В начале 2020 года МакSим приостановила творческую деятельность из-за аварии, сильно отразившейся на ее здоровье. После восстановления девушка спела на хоккейном матче между «Спартаком» и «Амуром» на ЦСКА-Арене в Москве.

В шаге от смерти

Зимой 2021 года у певицы вышел трек «Спасибо», клип на который собрал больше миллиона просмотров. Однако вскоре после этого девушка вновь заболела. Ее даже пришлось подключать к ИВЛ из-за пневмонии. Но врачам все же удалось спасти ей жизнь.

Остановка тура

Не так давно певица отправилась в сольный тур под названием «Я буду жить!». Однако его после нескольких концертов пришлось отменить. Девушка странно вела себя на сцене. Фанаты предположили, что дело может быть в алкогольном опьянении, приемах лекарств или даже беременности.

Не осознает или навязывают: в чем фан-клуб подозревает певицу МакSим и ее директора

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МакSим спаивает ее концертный директор Павел Назаров. Такое заявление сделал известный продюсер Леонид Дзюник.